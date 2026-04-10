Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Holzdiebstahl

Bergweiler (ots)

Am 09.04.2026 gegen 15:27 Uhr wurde durch den Geschädigten festgestellt, dass bisher unbekannte Täter etwa 1/4 Festmeter Holz im Bereich des Waldes von Bergweiler, Gemarkung Rotheck entwendeten.

Ein Tatverdächtiger wurde hierbei auf frischer Tat durch den Geschädigten ertappt. Im Anschluss entfernte sich dieser mit einem silber-grauen Kleinwagen.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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