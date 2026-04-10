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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Holzdiebstahl

Bergweiler (ots)

Am 09.04.2026 gegen 15:27 Uhr wurde durch den Geschädigten festgestellt, dass bisher unbekannte Täter etwa 1/4 Festmeter Holz im Bereich des Waldes von Bergweiler, Gemarkung Rotheck entwendeten.

Ein Tatverdächtiger wurde hierbei auf frischer Tat durch den Geschädigten ertappt. Im Anschluss entfernte sich dieser mit einem silber-grauen Kleinwagen.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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