Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Binsfeld (ots)

Am 07.04.2026 gegen 09:58 Uhr befuhr ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Lastkraftwagen die Kirchstraße in Binsfeld.

Hier parkte er rückwärts in eine Parklücke ein und kollidierte hierbei mit der Überdachung eines dortigen Gebäudes, welche beschädigt wurde.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Erste Ermittlungen vor Ort ergaben Hinweise auf eine Halterfirma aus dem Märkischen Kreis.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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