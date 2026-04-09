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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ermittlungen ergeben weitere Details zur randalierenden Person in Wittlich am 08.04.2026 gegen 19:33 Uhr

Wittlich (ots)

Im Zusammenhang mit dem bereits berichteten Ereignis vom gestrigen Abend haben Ermittlungen und Befragungen von Zeugen nunmehr weitere Details ergeben.

Der 31-jährige Mann hatte am gestrigen Abend im Bereich des Schloßplatzes aus bisher nicht abschließend geklärter Motivlage Passanten angeschrien und teilweise unter Vorhalt eines Messers mit Worten "Kommt doch her!" bedroht.

Nachdem Zeugen die Polizeiinspektion Wittlich verständigt hatten, trafen die Beamtinnen und Beamten umgehend vor Ort ein.

Da der 31-Jährige sich weiterhin aggressiv verhielt, den polizeilichen Weisungen keine Folge leistete und seine Bewaffnung mit einem Messer ungeklärt war, forderten die eingesetzten Polizeikräfte ihn unter Vorhalt der Dienstwaffe auf, sich auf den Boden zu legen. Da er auf die klare Anweisung nicht reagierte, drohten ihm die Beamten mehrfach den Einsatz des Distanzelektroimpulsgerät (DEIG, ein sogenannter Taser) an. Nachdem der Mann sein Verhalten auch daraufhin nicht änderte, setzten Polizei den DEIG ein.

Der Mann ging, getroffen durch den Taser, zu Boden und wurde dort durch die Beamtinnen und Beamten gesichert, gefesselt und durchsucht. Das von Zeugen beschriebene Messer konnte hier zunächst nicht aufgefunden werden. Unmittelbar anschließend wurde er durch hinzugerufene Rettungssanitär untersucht, welche keinerlei körperlichen Verletzungen bei ihm feststellten, worauf hin er in eine psychiatrische Einrichtung verbracht wurde.

Im Anschluss begaben sich die Beamtinnen und Beamten in erste Befragungen der umstehenden Zeugen und suchten den Tatort sowie den Nahbereich nach dem beschriebenen Messer ab. Unter einer Bank in Tatortnähe fanden sie das Messer auf und stellten es sicher. Es handelte sich dabei um ein übliches Taschen- oder Arbeitsmesser mit im Griff versenkbarer Klinge.

Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und zum Motiv des Tatverdächtigen dauern an.

Zeugen oder möglicherweise vom Tatverdächtigen Bedrohte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen. Telefon 06571/926110

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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