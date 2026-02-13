PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw mit nicht eingetragenen baulichen Veränderungen

Saalfeld (ots)

Am Donnerstag, dem 12.02.2026, gegen 15:00 Uhr kontrollierte die Polizei in der Ortslage Wöhlsdorf einen 22-jährigen Fahrer eines VW Golf. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass an dem Fahrzeug verschiedene Um- und Anbauten vorgenommen worden waren, die weder in der Zulassungsbescheinigung eingetragen noch durch eine Prüforganisation abgenommen wurden.

Um den Verdacht der nicht genehmigten Veränderungen zu überprüfen, wurde der VW zu einer nahegelegenen Prüfstelle begelietet. Dort bestätigte die Prüforganisation, dass die vorgenommenen Veränderungen erhebliche Mängel verursachten, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Das Fahrzeug darf daher nicht mehr im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden, bis die Mängel behoben und eine neue Betriebserlaubnis durch die zuständige Zulassungsstelle erteilt wurde.

Gegen den 22-ährigen Fahrer wurde zudem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da er ein Fahrzeug führte, dessen Betriebserlaubnis erloschen war.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

