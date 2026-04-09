Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Osann-Monzel (ots)

Am 08.04.2026 gegen 17:40 Uhr befuhr eine 20-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Bernkastel-Kues mit ihrem Personenkraftwagen die Landstraße 47 von Klausen in Richtung Osann-Monzel.

Hier fuhr sie aufgrund von Unachtsamkeit und zu geringen Sicherheitsabstands auf einen vorausfahrenden 56-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus der VG Bernkastel-Kues auf, welcher verkehrsbedingt an einer Einmündung anhalten musste.

Der 56-Jährige wurde leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

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