PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Osann-Monzel (ots)

Am 08.04.2026 gegen 17:40 Uhr befuhr eine 20-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Bernkastel-Kues mit ihrem Personenkraftwagen die Landstraße 47 von Klausen in Richtung Osann-Monzel.

Hier fuhr sie aufgrund von Unachtsamkeit und zu geringen Sicherheitsabstands auf einen vorausfahrenden 56-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus der VG Bernkastel-Kues auf, welcher verkehrsbedingt an einer Einmündung anhalten musste.

Der 56-Jährige wurde leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 09.04.2026 – 08:16

    POL-PDWIL: Fahren ohne Versicherungsschutz, Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss

    Wittlich (ots) - Am 08.04.2026 gegen 17:44 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 39-jährigen E-Scooter-Fahrer aus der VG Wittlich-Land, als dieser mit seinem Fahrzeug im Bereich der Schloßstraße in Wittlich unterwegs war. Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer mit mehr als 0,7 Promille unter ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 08:15

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Salmtal (ots) - Am 08.04.2026 zwischen 07:30 Uhr und 13:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Einmündung L50 / K40 im Bereich von Salmtal. Hier kollidierte er möglicherweise beim Rangieren mit der Hauswand eines dortigen Anwesens und beschädigte dieses. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 08:14

    POL-PDWIL: körperliche Auseinandersetzungen und verbale Bedrohungen im Stadtgebiet

    Wittlich (ots) - Am 08.04.2026 kam es zu mehreren polizeilichen Einsätzen aufgrund körperlicher Auseinandersetzungen im Stadtgebiet. Die Hintergründe lagen häufig in zuvor verbalen Streitigkeiten, teilweise verbunden mit Alkoholkonsum. Gegen 09:45 Uhr gerieten ein 22- und ein 24-jähriger junger Mann, beide aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich im Bereich des Zentralen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren