Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: körperliche Auseinandersetzungen und verbale Bedrohungen im Stadtgebiet

Wittlich (ots)

Am 08.04.2026 kam es zu mehreren polizeilichen Einsätzen aufgrund körperlicher Auseinandersetzungen im Stadtgebiet. Die Hintergründe lagen häufig in zuvor verbalen Streitigkeiten, teilweise verbunden mit Alkoholkonsum.

Gegen 09:45 Uhr gerieten ein 22- und ein 24-jähriger junger Mann, beide aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich im Bereich des Zentralen Omnibusplatzes miteinander in Streit. Nachdem es zu verbalen Anfeindungen und Beleidigungen kam, bedrohte der 24-Jährige den jüngeren Mann und trat gegen ihn, was den 22-Jährigen nun dazu veranlasste, seinerseits den älteren Mann zu schlagen. Letztlich erlitt der 24-jährige leichte, nicht zwingend behandlungsbedürftige Verletzungen im Gesicht, der 22-Jährige wurde nicht verletzt. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Personen erhielten Platzverweise.

Gegen 14:10 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 22-jährigen aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich und einem 42- und 43-jährigen Ehepaar aus der VG Traben-Trarbach. Nach anfänglich verbalen Streitigkeiten im Bereich der Schloßgalerie in Wittlich, steigerte der 22-Jährige sich in die Auseinandersetzung hinein, so dass er nach den beiden Personen schlug und diese leicht verletzte. Im Zuge der sich nun ergebenden körperlichen Auseinandersetzung wurde der 22-Jährige ebenfalls leicht verletzt. Mit unverzüglichem Eintreffen der Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich war die Auseinandersetzung beendet. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Verletzungen wurden durch den Rettungsdienst behandelt.

Gegen 17:15 Uhr gerieten eine 26-jährige Frau und ein 56-jähriger Mann beide aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich im Bereich des Ottensteinplatzes in Wittlich miteinander in verbalen Streit, welcher darin gipfelte, dass der 56-Jährige die 26-Jährige schlug und an den Haaren zog. Die unmittelbar eintreffendenden Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich nahmen den Sachverhalt vor Ort auf, leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein und erteilten dem 56-Jährigen einen Platzverweis. Die 26-Jährige wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Gegen 19:33 Uhr wurden die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich alarmiert, weil im Bereich des Schloßplatzes in Wittlich ein Mann Passanten anschreien und bedrohen würde. Als die Beamtinnen und Beamten umgehend vor Ort eintrafen, konnte der Mann festgestellt und angesprochen werden. Da er sich auch hier weiterhin aggressiv verhielt und den polizeilichen Weisungen nicht nachkam, wurde er nach Androhung durch die Beamtinnen und Beamten zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen. Es wurde eine Alkoholisierung von mehr als 2,0 Promille festgestellt. Da der 31-jährige Mann aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation befunden hatte, wurde er in eine psychiatrische Einrichtung verbracht. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Verletzt wurde in diesem Sachverhalt niemand.

Jegliche weiteren Hinweise zu den Taten oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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