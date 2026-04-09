Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Friedhof

Salmtal (ots)

Wie die Polizeiinspektion Wittlich am 31.03.2026 bereits berichtete, ereigneten sich Diebstähle vom Friedhof in Salmtal. Im Zeitraum 22.03.2026 bis 29.03.2026 entwendeten bisher unbekannte Täter mehrere bronzene Blumenschalen von Gräbern auf dem Friedhof in der Straße "In der Hiehl" in Salmtal.

Nun am 07.04.2026 wurden weitere Taten zur Anzeige gebracht. Im Zeitraum 30.03.2026 bis 05.04.2026 entwendeten bisher unbekannte Täter weiteren hochwertigen Grabschmuck von Gräbern auf dem Friedhof.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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