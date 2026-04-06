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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf LIDL Parkplatz

Prüm (ots)

Am Samstag, den 04.04.2026, zwischen 11:15 Uhr und 11:45 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Prüm ein Verkehrsunfall zwischen zwei geparkten Fahrzeugen. Der unbekannte Fahrzeugführer kollidierte beim Ausparken mit einem gegenüber des Markteingangs geparkten schwarzen PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Dabei entstand ein Sachschaden am Heck des PKW. Beim unbekannten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen blauen PKW.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
PKA'in Hoffmann
Tel.-Nr.: 06551/942-0
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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