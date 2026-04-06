Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 04.04.2026 bis 05.04.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Tiergartenstraße in Wittlich ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen und beschädigten augenscheinlich mutwillig den vorderen rechten Scheinwerfer durch Gewalteinwirkung.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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