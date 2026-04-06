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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in unbewohntes Haus in Jünkerath - Polizei sucht Zeugen

Jünkerath (ots)

Am 05.04.2026, gegen 23:45 Uhr, drangen drei bislang unbekannte Täter in ein unbewohntes Haus in der Bahnhofstraße in Jünkerath ein. Das Gebäude wird derzeit renoviert und steht leer. Nach der Meldung durchsuchten Einsatzkräfte mehrerer Dienststellen gemeinsam mit einem Diensthundeführer das Objekt. Dabei konnte niemand mehr angetroffen werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat in der Nacht zum 06.04.2026 verdächtige Beobachtungen in der Bahnhofstraße gemacht oder kann Angaben zu den Tätern oder einem möglichen Fluchtfahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551 9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
PK Baumann
Tel.: 06551 9420
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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  • 05.04.2026 – 12:04

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    Salmtal (ots) - Am 04.04.2036 gegen 18:30 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Tatverdächtiger in den LIDL-Markt in Salmtal und entfernte sich mittels gefüllten Einkaufwagens, ohne die Ware zu bezahlen. Er wurde durch Mitarbeiter hierbei beobachtet und angesprochen, so dass er den Wagen stehen ließ, in einen Personenkraftwagen einstieg und sich entfernte. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 ...

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