Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ladendiebstahl

Salmtal (ots)

Am 04.04.2036 gegen 18:30 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Tatverdächtiger in den LIDL-Markt in Salmtal und entfernte sich mittels gefüllten Einkaufwagens, ohne die Ware zu bezahlen.

Er wurde durch Mitarbeiter hierbei beobachtet und angesprochen, so dass er den Wagen stehen ließ, in einen Personenkraftwagen einstieg und sich entfernte.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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