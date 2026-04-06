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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: illegaler Umgang mit Abfällen

Wittlich und Hetzerath (ots)

Zwei umweltgefährdende Abfallbeseitigungen musste die Polizeiinspektion Wittlich am 05.04.2026 registrieren.

Im Zeitraum 01.04.2026 bis 04.04.2026 begab sich ein bisher unbekannter Täter in den Bereich des Sterenbachs in Wittlich, hier zur Unterführung in Richtung der Kartbahn und entsorgte dort illegal Abfall in Form von Autositzen, eines Federbeins und einer Autobatterie. Es handelte sich aufgrund der giftigen Inhalte der Autobatterie um eine umweltgefährdende Abfallbeseitigung. Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Das zuständige Entsorgungsunternehmen wurde in Kenntnis gesetzt und kümmert sich um die fachgerechte Entsorgung. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Am 05.04.2026 gegen 19:45 Uhr wurden im Bereich des Mitfahrerparkplatzes nahe der Landstraße 48 in Hetzerath zwei mit Altöl gefüllte Ölkanister festgestellt. Diese wurden dort offensichtlich durch bisher unbekannte Täter illegal entsorgt. Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Die Kanister wurde gesichert, so dass ein Auslaufen und eine Umweltgefährdung ausgeschlossen werden konnten. Das zuständige Entsorgungsunternehmen wurde in Kenntnis gesetzt und kümmert sich um die fachgerechte Entsorgung. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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