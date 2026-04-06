Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: zwei Verkehrsunfälle mit Personenschaden am Ostersonntag

Prüm (ots)

Am Ostersonntag kam es im Bereich der Polizeiinspektion Prüm zu zwei Verkehrsunfällen.

Um 14:06 Uhr kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der A60 zwischen den Anschlussstellen Waxweiler und Prüm. Ein Fahrzeug geriet dadurch ins Schleudern und prallte gegen die Schutzplanke. Eine Person wurde dadurch verletzt, beide Fahrzeuge waren beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Durch die freiwillige Feuerwehr wurde der Verkehr bis zum Eintreffen der Autobahnmeisterei kurzzeitig einspurig gesperrt. Im Einsatz war der ADAC Rettungshubschrauber, zwei Rettungswagen, ein Notarzt, die Polizei Prüm, die Autobahnmeisterei, sowie die freiwilligen Feuerwehren Prüm und Feuerscheid.

Um 15:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW auf der B51 im Bereich der Auffahrt Olzheim. Dort stießen zwei PKW gegeneinander, sodass zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein PKW war durch den Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Einsatz war die Polizei Prüm, ein RTW, sowie die freiwillige Feuerwehr.

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