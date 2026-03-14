Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Einbruch in Wohnhaus

Emsbüren (ots)

Am Freitag, 13. März 2026, zwischen 19:00 Uhr und 23:00 Uhr, kam es in Emsbüren an der Straße "In den Gärten" zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Bislang unbekannte Täter begaben sich auf das Grundstück der Geschädigten und verschafften sich gewaltsam Zugang zum Wohnhaus. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

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