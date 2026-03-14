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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Einbruch in Eisdiele

Geeste (ots)

Am Freitag zwischen 00:24 Uhr und 14:50 Uhr kam es in Geeste an der Meppener Straße zu einem Einbruch in eine Eisdiele.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Lagerraum des Gebäudes. Von dort gelangten sie in den Verkaufsraum. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter unter anderem Bargeld sowie eine Spaghettieismaschine. Der entstandene Sach- und Stehlschaden wird derzeit auf rund 9.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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