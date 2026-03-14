Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Ausweichmanöver endet an Baum: Verursacher flüchtet

Lähden (ots)

Am Freitag, 13. März 2026, gegen 14:10 Uhr, kam es auf der Wiester Straße in Lähden zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 22-jähriger Fahrer eines VW T-Roc befuhr die Vinner Straße aus Richtung Wachtum kommend und bog nach rechts auf die Wiester Straße in Richtung Werlte ab. Kurz nach dem Abbiegen kam ihm ein bislang unbekannter grauer Pkw entgegen, der sich teilweise auf seiner Fahrspur befand.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 22-Jährige nach rechts aus. Dabei geriet sein Fahrzeug ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. Am VW entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Der entgegenkommende Pkw setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell