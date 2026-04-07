Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand Grillhütte

Minderlittgen (ots)

Am 06.04.2026 gegen 06:45 Uhr kam es aus bisher unbekannten Gründen zum Brand der Grillhütte in Minderlittgen.

Durch die eintreffende Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell