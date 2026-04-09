Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Salmtal (ots)

Am 08.04.2026 zwischen 07:30 Uhr und 13:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Einmündung L50 / K40 im Bereich von Salmtal.

Hier kollidierte er möglicherweise beim Rangieren mit der Hauswand eines dortigen Anwesens und beschädigte dieses.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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