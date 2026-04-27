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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit Todesfolge

Blankenheim-Reetz (ots)

Am Sonntag (26. April) kam es gegen 18 Uhr auf der Kreisstraße 41 zwischen Blankenheim-Freilingen und Blankenheim-Reetz zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 55-jähriger Kradfahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis tödlich verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Dahlem die abschüssige Strecke in Fahrtrichtung Blankenheim-Reetz und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug nach einem Überholvorgang. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Kradfahrer. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallörtlichkeit vollständig gesperrt. Ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren bis in die frühen Morgenstunden des heutigen Montags. Die Sperrung dauerte bis etwa 5 Uhr an. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde zudem ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Ermittlungen werden durch das Verkehrskommissariat der Polizei Euskirchen geführt. Derzeit bestehen Hinweise darauf, dass es im Vorfeld des Unfallgeschehens zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen zwischen zwei Pkw-Fahrenden gekommen sein könnte. In diesem Zusammenhang wird auch gegen einen 24-jährigen Mann aus der Gemeinde Kall ermittelt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
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Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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