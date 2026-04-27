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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Geschwindigkeitskontrollen: Neun Fahrverbote

Kreis Euskirchen (ots)

Am Sonntag (26. April 2026) führte die Polizei Euskirchen gemeinsam mit Kräften der benachbarten Kreispolizeibehörden Aachen und Düren sowie mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Bonn gezielte Verkehrskontrollen durch.

Bei sonnigem Wetter nutzten auch zahlreiche Motorradfahrer den Tag für Ausfahrten. In vielen Fällen war das Ziel die Auftaktveranstaltung "Anlassen" am Nürburgring. Entsprechend hoch war das Verkehrsaufkommen insbesondere im Südkreis.

Im Rahmen umfangreicher Geschwindigkeitsmessungen an verschiedenen Kontrollstellen wurden insgesamt 231 Maßnahmen getroffen, davon 97 gegenüber Kradfahrern. Nach derzeitigem Stand sind neun Fahrverbote zu erwarten. Betroffen sind sechs Motorradfahrer sowie drei Pkw-Fahrer.

Ein besonders gravierender Verstoß wurde in der Ortslage Rheinbach-Sürst auf der L210 festgestellt. Dort wurde ein Motorradfahrer bei erlaubten 50 km/h mit 132 km/h gemessen. Ihn erwartet voraussichtlich ein Bußgeld in Höhe von etwa 1.400 Euro, drei Punkte in Flensburg sowie ein zweimonatiges Fahrverbot.

Die Polizei Euskirchen weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf die Bedeutung solcher Kontrollen hin: Überhöhte Geschwindigkeit zählt nach wie vor zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle - insbesondere bei Motorradfahrern, die im Falle eines Sturzes oder einer Kollision einem deutlich höheren Verletzungsrisiko ausgesetzt sind.

Ziel der Kontrollen ist es nicht allein, Verstöße zu ahnden, sondern insbesondere die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen. Regelmäßige und auch behördenübergreifende Kontrollaktionen sollen dazu beitragen, das Risikobewusstsein aller Verkehrsteilnehmenden zu schärfen und schwere Unfälle zu verhindern.

Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmenden, sich an die geltenden Verkehrsregeln zu halten und ihre Fahrweise den jeweiligen Straßen-, Verkehrs- und Witterungsverhältnissen anzupassen. Rücksicht und Verantwortungsbewusstsein tragen maßgeblich dazu bei, dass alle sicher ans Ziel kommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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