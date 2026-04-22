Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler am Trifels - B10-Kontrollen

Annweiler am Trifels (ots)

Im genannten Zeitraum (21.04.2026, 23:00 Uhr bis 21.04.2026, 23:15 Uhr) wurden im Zusammenhang mit den Tunnelsperrungen Verkehrskontrollen des B10 Durchgangsverkehrs auf der Umleitungsstrecke in Annweiler durchgeführt. Der Schwerpunkt der durch die Polizeiinspektion Landau und Polizeiinspektion Edenkoben durchgeführten Maßnahmen lag auf der Überwachung des Schwerverkehrs. Zwei Lkw Fahrer wurden kontrolliert. Beide verfügten nicht über eine entsprechende Berechtigung zur Nutzung der Umleitungsstrecke. Gegen diesen wurde eine Anzeige gefertigt, zudem musste er die Strecke verlassen und wurde zurückgeschickt. Zudem wurde ein 30-jähriger Hyundai-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Fahrer wies einen Wert von 1,51 Promille auf. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Mann wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

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