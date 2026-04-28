Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zusammenstoß beim Abbiegen: Schwer verletzte Kradfahrerin

Euskirchen-Wißkirchen (ots)

Ein 77-jähriger Pkw-Fahrer aus Köln beabsichtigte am gestrigen Montag (27. April) um 15.30 Uhr von der Bundesstraße 266 auf die Zufahrt der Autobahn in Richtung Köln einzubiegen.

Dabei übersah er die bevorrechtigte 56-jährige Kraftradfahrerin aus Düren, die aus Richtung Mechernich-Kommern nach Euskirchen fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß.

Die Kradfahrerin verletzte sich schwer und kam in ein Krankenhaus.

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