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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ladendieb vorläufig festgenommen

Euskirchen (ots)

Ein 37-Jähriger wurde am gestrigen Dienstagabend (28. April) gegen 19 Uhr durch einen Ladendetektiv eines Geschäfts in der Veybachstraße dabei beobachtet, wie dieser besonders viele Waren (Kosmetika für Damen) in einen Beutel legte.

Hinzugerufene Polizisten trafen den Mann noch im Laden an.

Durch die eintreffenden Beamten wurde der Beschuldigte noch im Laden angetroffen. Dabei ergab sich der Vorsatz des Diebstahls. Der Mann wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach im Geschäft beobachtet. Ob es dabei zu Straftaten gekommen ist, konnte nicht geklärt werden.

Da der Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls zur Finanzierung des Lebensunterhalts besteht und auch kein fester Wohnsitz ermittelt werden konnte, wurde der Beschuldigte zur Sicherung des Strafverfahrens vorläufig festgenommen und der Polizeiwache zugeführt.

Der Warenwert lag im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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