Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auto durch geöffnetes Fenster entriegelt

Hennef (ots)

Am Mittwochvormittag (08. April) beobachtete ein Zeuge gegen 12 Uhr eine verdächtige Person, die durch das halbgeöffnete Seitenfenster eines geparkten Autos die Tür entriegelte. Der Wagen stand auf einem Firmenparkplatz in der Humperdinckstraße in Hennef. Bevor der Täter weiter handeln konnte, sprach der Zeuge ihn laut an. Der junge Mann, etwa 16 bis 18 Jahre alt, erschrak, entschuldigte sich in gebrochenem Deutsch und rannte in Richtung Theodor-Heuss-Straße davon. Offenbar wurde nichts gestohlen.

Der Flüchtige trug einen schwarzen Jogginganzug, eine braune Kappe und eine schwarze Weste mit bunten Applikationen. Hinweise zur Identität des Verdächtigen nimmt die Polizei unter der Nummer 02241 541-3521 entgegen.

Die Polizei rät, keine Wertgegenstände sichtbar im Auto zu lassen. Taschen, Geldbörsen, Smartphones oder Laptops sollten immer mitgenommen werden. Schon kurze Abwesenheiten locken Täter an.

Fahrzeuge sollten stets verschlossen sein, Fenster, Schiebedach und Kofferraum vollständig geschlossen. Wer sein Auto in unübersichtlichen oder schlecht beleuchteten Bereichen abstellt, erhöht das Diebstahlrisiko. Besonders auf Parkplätzen an Bahnhöfen, Einkaufszentren oder in Wohngebieten ist Vorsicht geboten.

Zudem empfiehlt die Polizei, keine Hinweise auf den Fahrzeuginhalt zu geben. Verpackungen von technischen Geräten, Taschen oder Kleidung wecken Begehrlichkeiten. Wertvolle Gegenstände sollten gar nicht erst im Auto aufbewahrt werden. Ein Auto ist kein Tresor! (Bi)

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