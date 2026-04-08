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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Junge Frau lässt Minderjährigen ohne Führerschein fahren

Siegburg (ots)

Eine 18-Jährige aus Rheinbreitbach war gestern Abend mit dem Auto in Siegburg unterwegs. Da sie etwas Wein getrunken hatte, wollte sie in der Nacht zu Mittwoch (08. April) nicht mehr selbst fahren. Sie übergab die Autoschlüssel ihrem 17-jährigen Begleiter, damit dieser das Fahrzeug nach Hause fährt. Der Jugendliche besaß jedoch keinen Führerschein, was die junge Frau wusste.

Trotzdem fuhr der 17-Jährige gegen 02:30 Uhr mit dem Auto los. Aufgrund mangelnder Ortskenntnisse geriet er auf den Europaplatz, der als Fußgängerzone gekennzeichnet und für den allgemeinen Fahrzeugverkehr gesperrt ist. Eine Polizeistreife bemerkte dies und hielt das Fahrzeug an.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte die Polizei fest, dass der Jugendliche ohne Fahrerlaubnis fuhr. Gegen beide wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet: gegen den 17-Jährigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und gegen die 18-Jährige wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Da die 18-Jährige aufgrund ihres Alkoholkonsums tatsächlich nicht mehr fahrtüchtig war, holten Angehörige mit Führerschein die jungen Leute und das Auto in Siegburg ab. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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