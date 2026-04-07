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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit 1,3 Promille als "Falschfahrer" unterwegs

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Ostersonntag (05. April) meldete ein Autofahrer der Polizei einen Falschfahrer auf der Bundesstraße B56 (B56). Der Zeuge fuhr auf der baulich getrennten Bundesstraße Richtung Much und verließ die B56 an der Luisenstraße in Siegburg. Beim Abfahren begegnete ihm ein weißer Ford in der Ausfahrt. Der Zeuge warnte das entgegenkommende Auto mit der Lichthupe. Trotzdem fuhr der Ford auf die B56 in falscher Richtung nach Sankt Augustin. Eine gefährliche Situation entstand dabei nicht. Der Zeuge hielt am Straßenrand an und rief die Polizei. Während des Telefonats passierte der weiße Ford erneut und nutzte diesmal die richtige Auffahrt in Richtung Sankt Augustin.

Die entsandte Polizeistreife entdeckte den Pkw beim Auffahren auf die A560/A59 Richtung Köln und leitete ihn sicher in Troisdorf von der Autobahn. Der Fahrer, ein 31-jähriger Mann aus Düsseldorf, stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab etwa 1,3 Promille. Der Düsseldorfer gab zu, ein bis zwei Bier getrunken zu haben. Die Polizei entnahm ihm eine Blutprobe wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und der Ford blieb in Troisdorf stehen. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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