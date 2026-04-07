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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunkener E-Scooter-Fahrer verunglückt schwer

Hennef (ots)

Ein 42-jähriger Mann aus Hennef erlitt in der Nacht zum Samstag (04. April) schwere Gesichtsverletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der Mann gegen 01:20 Uhr mit einem E-Scooter auf dem Gehweg entlang der Landesstraße 333 (L333). In der Ortslage Hennef-Dondorf stürzte er aus ungeklärten Gründen und fiel auf das Gesicht. Ein Polizist, der nach seinem Dienst auf dem Heimweg war, fand den Verletzten.

Trotz seiner Verletzungen konnte der 42-Jährige einen Alkoholtest durchführen. Das Testgerät zeigte knapp 1,5 Promille an. Im Krankenhaus entnahmen Ärzte eine Blutprobe, um die Alkoholisierung nachzuweisen. Die Polizisten zogen seinen Autoführerschein ein, da für E-Scooter die gleichen Promillegrenzen wie für Autos gelten. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen des Unfalls unter Alkoholeinfluss. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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