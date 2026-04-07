Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autoteilediebe haben es auf Kleintransporter abgesehen

Troisdorf (ots)

Von Freitag (03. April) auf Samstag (04. April) stahlen Diebe in Troisdorf-Altenfort Teile aus Kleintransportern vom Typ Mercedes Sprinter.

Die Täter brachen in der Taubengasse, der Brunnenstraße und der Straße "Am Wasserwerk" geparkte Fahrzeuge auf. Sie entfernten eine Seitenscheibe, um in den Innenraum zu gelangen. Aus einem Fahrzeug stahlen sie das Radio und das Armaturenbrett. In den beiden anderen Transportern fehlten zunächst keine weiteren Gegenstände.

Am Freitagabend gegen 23:00 Uhr löste in der Straße "Zum Altenforst" die Alarmanlage eines geparkten Sprinters aus. Die Diebe hatten auch hier das Seitenfenster beschädigt, ließen jedoch von der weiteren Tat ab.

Ein Zeuge beobachtete vom Balkon aus einen roten VW Golf, der in der Nähe des Tatorts eine männliche Person aufnahm und in Richtung Frankfurter Straße fuhr. Ob das Fahrzeug und die Person mit den Diebstählen in Verbindung stehen, ist unklar.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02241 541-3221 zu melden. (Bi)

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