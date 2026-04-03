Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Gemeinsame Presseerklärung der GStA Düsseldorf und der Polizei Bonn: 20-Jähriger zündet Sprengstoffvorrichtung im ICE nach Frankfurt/Main - Staatsschutz der Bonner Polizei übernimmt Ermittlungen

Siegburg/Bonn (ots)

Gemeinsame Presseerklärung Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf und Polizeipräsidium Bonn:

Wie bereits durch die Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis berichtet, entzündete ein 20-jähriger Mann am Donnerstag (02.04.2026), gegen 21:00 Uhr, im ICE auf dem Weg von Aachen nach Frankfurt/Main zwei zunächst nicht näher bestimmte Gegenstände. Dadurch wurden mehrere Mitreisende leicht verletzt. (siehe hierzu Pressemeldung KPB Rhein-Sieg-Kreis vom 03.04.2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/6249052 )

Der Staatsschutz der Bonner Polizei, der bereits in der Nacht hinzugezogen wurde, hat am Freitagmorgen die Ermittlungen übernommen. Diese werden derzeit in enger Abstimmung mit der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie Verstößen gegen das Sprengstoff- und das Waffengesetz geführt.

Dabei prüfen die Ermittler insbesondere die Motivlage des 20-Jährigen. Eine politische Motivation kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Auswertungen der am Tatort gesicherten Spuren sowie die Prüfung des konkreten Geschehensablaufs und die Untersuchung der am Tatort gezündeten Gegenstände, bei denen es sich nach derzeitigem Sachstand um Sprengvorrichtungen handelte, dauern derzeit weiter an.

Der festgenommene 20-jährige Beschuldigte befindet sich weiterhin im Polizeigewahrsam.

Journalistische Fragen beantwortet die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf unter der Rufnummer 0211 9016-231.

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