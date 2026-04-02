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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunken auf Roller unterwegs - 56-Jähriger bedroht Polizeibeamte

Niederkassel (ots)

Am Mittwochabend (01. April) gegen 22:45 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiwache Troisdorf auf der Feldmühlestraße in Niederkassel einen Kleinkraftradfahrer.

Der 56-jährige Fahrer eines motorisierten Rollers gab im Rahmen der Kontrolle an, vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Zudem äußerte der Mann gegenüber den eingesetzten Beamten, dass ihm bewusst sei, unter Alkoholeinfluss kein Fahrzeug führen zu dürfen, er dies jedoch bewusst in Kauf nehme und seine Fahrt fortsetzen wolle.

Zur Verhinderung der Weiterfahrt stellten die Polizisten den Fahrzeugschlüssel sicher. Daraufhin bedrohte der Niederkasseler die Einsatzkräfte, indem er ankündigte, diese körperlich angreifen zu wollen. Zur Verhinderung weiterer Eskalationen legten die Beamten dem 56-Jährigen Handfesseln an.

Im weiteren Verlauf wurde dem Mann durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen und sein Kleinkraftrad zur Verhinderung weiterer Straftaten sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 56-Jährige zu Fuß seinen Heimweg antreten. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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