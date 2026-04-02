Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrfach ohne Führerschein unterwegs - Polizei stellt Fahrzeug sicher

Siegburg (ots)

Am Mittwochmorgen (01. April) gegen 10:30 Uhr kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Rhein-Sieg im Siegburger Ortsteil Kaldauen einen Audi-Fahrer im Bereich der Hauptstraße / Buchenweg.

Im Rahmen der Kontrolle gab der 28-jährige Fahrzeugführer zunächst an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, da ihm diese aufgrund eines Geschwindigkeitsverstoßes entzogen worden sei. Weitere Ermittlungen ergaben jedoch, dass der Mann noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Zudem wurde bekannt, dass der Siegburger bereits im November 2025 sowie im Februar 2026 wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis polizeilich in Erscheinung getreten war. Zur Verhinderung weiterer Straftaten stellten die eingesetzten Beamten das Fahrzeug sicher.

Der 28-Jährige muss sich nun erneut wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (Re)

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