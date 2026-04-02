Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pick-up aus Einfahrt gestohlen - Täter nutzen mutmaßlich Keyless-Go-Schwachstelle

Bild-Infos

Download

Siegburg (ots)

In Siegburg ist in der Nacht zu Donnerstag (02. April) ein Pick-up aus der Einfahrt eines Privathaushaltes an der Bunzlauer Straße entwendet worden.

Nach Angaben der Fahrzeughalterin hatte sie ihren grauen Dodge Ram zuletzt gegen 01:30 Uhr vor der Haustür gesehen. Gegen 05:00 Uhr stellte sie fest, dass das Fahrzeug nicht mehr vor Ort war. Auffällig an dem Pick-up sind schwarze Kompass-Aufkleber auf beiden Fahrzeugseiten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass unbekannte Täter das Funksignal des mit einem Keyless-System ausgestatteten Fahrzeugs abgefangen haben, um dieses zu öffnen und anschließend zu entwenden. Die Originalschlüssel befinden sich weiterhin im Besitz der Geschädigten.

Das entwendete Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen SU-E 983 und hat einen geschätzten Wert von rund 75.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls von Kraftfahrzeugen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3121 zu melden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, Fahrzeuge mit Keyless-Go-System nach Möglichkeit die Komfortfunktion zu deaktivieren oder Fahrzeugschlüssel in geeigneten, abschirmenden Behältnissen aufzubewahren, um ein Abfangen des Funksignals zu verhindern. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell