Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Gestohlene Kennzeichen sind wertlos

Lohmar/Siegburg (ots)

Am Ostermontag (06. April) betrat ein 21-Jähriger die Polizeiwache in Siegburg. Er berichtete, dass sein Auto am Vorabend wegen einer Panne in Lohmar liegen geblieben war. Er hatte es im Bereich "Süße Wiesen" abgestellt. Heute wollte er es abschleppen lassen und bemerkte, dass die Kennzeichen gestohlen waren.

Bei der Aufnahme der Anzeige stellte sich heraus, dass die gestohlenen Kennzeichen bereits im Fahndungsbestand der Polizei registriert waren. Da der 21-Jährige die Beiträge zur Kfz-Pflichtversicherung nicht gezahlt hatte, sollten die Kennzeichen entstempelt werden.

Die Beamten nahmen die Diebstahlsanzeige auf und erstatteten gegen den 21-Jährigen Anzeige wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz.

Wer die Kennzeichendiebe beobachtet hat, möge sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3121 melden. (Bi)

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