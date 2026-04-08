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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: E-Scooter-Fahrer per Haftbefehl gesucht

Troisdorf (ots)

Am Dienstagvormittag (07. April) kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes auf der Frankfurter Straße in Troisdorf einen 39-jährigen E-Scooter-Fahrer. Die Polizisten hielten den Mann an, weil sein E-Scooter ein altes Versicherungskennzeichen trug und somit kein gültiger Versicherungsschutz bestand.

Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft den 39-Jährigen per Haftbefehl suchte. Ein Gericht hatte ihn wegen Diebstahls zu rund zwei Monaten Haft oder zur Zahlung einer Geldbuße verurteilt.

Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest. Der Troisdorfer konnte die geforderte Geldbuße als Ersatzfreiheitsstrafe zahlen und die Wache anschließend auf freiem Fuß verlassen. Ihm droht dennoch ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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