Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorroller-Diebstahl: Teile auf Kleinanzeigen entdeckt

Siegburg (ots)

Anfang April 2026 stahlen Unbekannte einem 21-jährigen Neuwieder einen Piaggio Motorroller vom Parkplatz am ehemaligen Phrix-Gelände an der Wilhelm-Ostwald-Straße in Siegburg.

Am Dienstag (07. April) entdeckte der Geschädigte Teile seines gestohlenen Rollers auf einer Kleinanzeigen-Plattform. Er vereinbarte online einen Besichtigungstermin für den frühen Abend. Im Laufe des Tages informierte er die Polizei über sein Vorhaben, da ihm erste Bedenken kamen.

Gegen 18:00 Uhr trafen sich Zivilbeamte der Kriminalpolizei anstelle des Neuwieders mit dem mutmaßlichen Verkäufer auf einem Parkplatz in der Nähe des Tatortes. Die Beamten identifizierten die zum Verkauf stehenden Fahrzeugteile eindeutig als Teile des gestohlenen Motorrollers. Sie konfrontierten den 27-jährigen Verkäufer mit dem Tatvorwurf. Der Siegburger, der der Polizei wegen Eigentumsdelikten bekannt ist, versuchte sich herauszureden. Er konnte jedoch keine plausible Erklärung liefern, wie er in den Besitz der Teile gekommen war, die er für rund 500 Euro anbot.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den Verkäufer ein. Die Fahrzeugteile wurden dem 21-Jährigen zurückgegeben. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell