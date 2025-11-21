Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ handfester Streit zwischen zwei Männern in Unterkunft ++ Automat hält Sprengversuch stand ++ Papiertonne angezündet ++ Unfall auf Bundesstraße 4 ++

Lüneburg (ots)

Presse - 21.11.2025 ++

Lüneburg

Lüneburg - handfester Streit zwischen zwei Männern in Unterkunft

Wegen wechselseitiger Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei 32 und 50 Jahre alte Männer/Bewohner einer Unterkunft in der Lüneburger Straße. Die beiden waren in den Nachmittagsstunden des 20.11.25 gegen 17:30 Uhr vermutlich aufgrund Geldstreitigkeiten aneinandergeraten, so dass sie sich gegenseitig schlugen. Auch gegenüber der alarmierten Polizei wurde der 50-Jährige aggressiv, so dass die Beamten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam nahmen. Parallel erwartet beide ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Lüneburg - Geldbörsen beim Einkauf gestohlen

Die Geldbörse einer 59-Jährigen griff sich ein Taschendieb in den Mittagsstunden des 20.11.25 in einem Geschäft im Häcklinger Weg. Dabei verschwand gegen 12:45 Uhr unbemerkt die Geldbörse der Frau.

Bereits gegen 11:15 Uhr verschwand auch die Börse eines 82-Jährigen aus dessen Umhängetasche in einem Discounter in der Bleckeder Landstraße.

Im Umfeld der Universität, Universitätsallee, griff ein Dieb bereits in den Nachmittagsstunden des 18.11.25 zu. Hier verschwand gegen 15:00 Uhr aus einer mitgeführten Tasche die Geldbörse einer 18-Jährigen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Lüneburg - Verkehrsunfall zwischen Sprinter und E-Scooter

Ein Mercedes Sprinter befuhr am 21.11.2025 gegen 05:50 Uhr die Landesstraße 221 aus Lüneburg in Fahrtrichtung Bleckede. Auf Höhe der Anschlussstelle "Lüneburg Hafen" beabsichtigte der 59 Jahre alte Fahrer nach links auf die Otto-Brenner-Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden bevorrechtigten 20 Jahre alten Mann auf einem E-Scooter. Bei der Kollision erlitt der 20-Jährige leichte Verletzungen.

Lüchow-Dannenberg

Schnackenburg - Automat hält Sprengversuch stand

Ein Zigarettenautomat in der Alandstraße wurde in der Nacht zum 16.11.2025 gegen 01:30 Uhr versucht aufzusprengen. Dabei wurde ein Sprengkörper am Automaten über dem Schloss befestigt und entzündet. Durch die Explosion wurde das darunterliegende Aluminiumblech verbeult. Ein in unmittelbarer Nähe befindliches Fallrohr wurde ebenfalls beschädigt. Eine Öffnung des Zigarettenautomaten fand nicht statt. Der Sachverhalt wurde erst einige Tage später angezeigt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Bergen (Dumme) - Papiertonne angezündet

Am 19.11.2025 gegen 22:30 Uhr entzündete eine derzeit unbekannte Person eine Papiertonne in der Neue Straße. Diese brannte komplett ab. Am selben Abend wurde in unmittelbarer Nähe auch eine Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - nach Verkehrsunfall leichtverletzt

Eine 81 Jahre alte Seniorin befuhr am 20.11.2025 gegen 11:25 Uhr mit einem VW Polo die Bundesstraße 191 zwischen Karwitz und Prisser und überholte einen vor ihr fahrenden LKW. Zeitgleich kam ihr ein Skoda Fabia entgegen. Um eine Kollision mit dem entgegenkommenden PKW zu verhindern, scherte die Seniorin nach rechts ein und touchierte erst den LKW und dann eine Leitplanke. Der Sachschaden liegt bei rund 17.500 Euro. Die Seniorin erlitt leichte Verletzungen.

Uelzen

Bad Bevensen - Ermittlungen nach Diebstahl aus PKW

Die Polizei ermittelt zu einem Diebstahl aus einem Mitsubishi Colt im Zeitraum vom 12.11.2025 bis zum 20.11.2025. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Lindenstraße abgestellt. Eine derzeit unbekannte Person verschaffte sich auf bislang ungeklärte Art und Weise Zugang zu dem Fahrzeug und entwendete zwei Brillen im Wert von rund 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Emmendorf - Unfall auf Bundesstraße 4

Eine 22 Jahre alte Frau befuhr am 20.11.2025 gegen 02:15 Uhr mit einem Mercedes C-Klasse die Bundesstraße 4 von Tätendorf in Fahrtrichtung Uelzen. Auf gerader Strecke kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Leitplanke. Daraufhin riss sie das Lenkrad herum und kollidierte mit der Leitplanke an der gegenüberliegenden Seite. Die 22-Jährige blieb unverletzt. Das Fahrzeug war nichtmehr fahrbereit. Der Schaden liegt bei rund 21.000 Euro.

Barum b. Bad Bevensen - Verkehrsunfall ohne Verletzte

Am 20.11.2025 gegen 13:15 Uhr missachtete ein 19 Jahre alter Fahranfänger mit einem VW Passat die Vorfahrt eines Skoda Fabia auf dem Eppenser Ring. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei welchem der 19-Jährige sowie die 59 Jahre alte Fahrerin des Skoda nicht verletzt wurden. Der Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell