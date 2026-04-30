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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mainacht: Sicher in den Mai feiern - Polizei appelliert an Verantwortungsbewusstsein

Kreis Euskirchen (ots)

In der Nacht zum 1. Mai wird traditionell vielerorts der "Tanz in den Mai" gefeiert. Auch in diesem Jahr rechnet die Polizei im Kreis Euskirchen mit zahlreichen Feiernden und Brauchtumsveranstaltungen.

Der Kreispolizeibehörde Euskirchen ist die Pflege des Brauchtums wichtig und wird grundsätzlich unterstützt. Gleichzeitig appelliert die Polizei an alle Beteiligten, ein Mindestmaß an Regeln einzuhalten, damit alle sicher und unbeschwert feiern können.

Besonders im Fokus stehen in der Mainacht immer wieder Fahrzeugtransporte im Zusammenhang mit Maibäumen und Feierlichkeiten. Hier weist die Polizei ausdrücklich auf folgende Punkte hin: 

   - Beleuchtung an Fahrzeugen: Anhänger und landwirtschaftliche 
     Fahrzeuge müssen ordnungsgemäß beleuchtet sein. Fehlende oder 
     defekte Beleuchtung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko 
     dar. Die Bremsen müssen funktionieren.
   - Sicherung von Maibäumen: Maibäume und andere Ladung sind so zu 
     sichern, dass sie nicht verrutschen oder herabfallen können.
   - Personentransport auf Fahrzeugen: Die Mitnahme von Personen auf 
     Anhängern ist verboten. Dies gilt auch im Rahmen 
     von Brauchtumsveranstaltungen.
   - Fahrerlaubnis: Die Führerscheinklassen L und T berechtigen nicht
     zum Transport von Personen. Zuwiderhandlungen können als Fahren 
     ohne Fahrerlaubnis gewertet werden.
   - Alkohol am Steuer: Wer ein Fahrzeug führt, muss nüchtern sein. 
     Alkohol am Steuer gefährdet nicht nur die eigene Sicherheit, 
     sondern auch die anderer Verkehrsteilnehmender.

Die Polizei wird in der Mainacht wie in den vergangenen Jahren verstärkt im Einsatz sein und entsprechende Kontrollen durchführen. Die Polizei ist für die Bürgerinnen und Bürger jederzeit ansprechbar - sowohl vor Ort durch eingesetzte Kräfte als auch über den Notruf 110.

Ziel aller Maßnahmen ist es, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten und gleichzeitig ein friedliches Feiern zu ermöglichen.

Die Kreispolizeibehörde Euskirchen wünscht allen eine schöne und sichere Mainacht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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