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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Fahrradcodierung bei der Polizeistation Hagenburg

Hagenburg (ots)

Das Polizeikommissariat Stadthagen bietet am 04.05.2026, in der Zeit von 12-16 Uhr, einen Fahrradcodiertermin bei der Polizeistation in Hagenburg, in der Steinhuder-Meer-Straße 1 an. Beim Codieren werden die Fahrräder mit einer Nummer versehen. Die Daten der Fahrradbesitzer werden zusammen mit den Daten des Fahrrades aufgenommen und in einer themenbezogenen Sammlung im polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystem gespeichert. Eine Anmeldung ist erforderlich. Termine für interessierte Fahrradbesitzer können von Mo.-Fr., in der Zeit von 08-12 Uhr, unter der Telefonnummer 05721-9822-223, beim PK Stadthagen vereinbart werden. Das für die Codierung benötigte Formular muss vorab auf der Internetseite der Polizei Stadthagen heruntergeladen und ausgefüllt mitgebracht werden. Weiterhin werden der Personalausweis und ein Eigentumsnachweis (Rechnung) für das Fahrrad benötigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Kontaktbereichsdienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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