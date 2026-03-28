Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Ausgelöste Brandmeldeanlage

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Dinslaken (ots)

Gestern Abend wurde die Brandmeldeanlage eines Betriebs im Hiesfelder Gewerbegebiet durch eine chemische Reaktion ausgelöst. Dabei entstanden Säuredämpfe, die zu einer automatischen Alarmierung der Feuerwehr führten. Mitarbeiter des Unternehmens reagierten umsichtig und konnten die betroffene Leitung schließe, sodass ein weiterer Austritt der Dämpfe verhindert werden konnte. Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Bereich mittels Mehrgasmessgerät es konnte keine weitere Gefahr festgestellt werden. Im Einsatz waren die Einheiten Hiesfeld, Eppinghoven und die Hauptwache der Feuerwehr Dinslaken

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