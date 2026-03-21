Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Abschluss der Truppführer-Fortbildung im Kreis Wesel

Dinslaken (ots)

Dinslaken, 21.03.2026

Nach vier intensiven Wochen haben heute alle 23 angetretenden Truppführerinnen und Truppführer aus verschiedenen Feuerwehren des gesamten Kreises Wesel erfolgreich ihre Fortbildung abgeschlossen. In 40 Unterrichtseinheiten wurden die Teilnehmenden in den Themenbereichen ABC-Gefahren, Maschinisten sowie einer umfassenden Wiederholung zentraler Inhalte der Truppführerausbildung geschult. Die Fortbildung zielte darauf ab, vorhandenes Wissen zu vertiefen, Handlungssicherheit zu stärken und die Einsatzkräfte auf die mögliche nächsten Qualifikationsstufen vorzubereiten.

Neben der schriftlichen Prüfung stand heute eine interaktive Planübung im Mittelpunkt. Hier konnten alle Teilnehmenden ihr erlerntes Wissen praxisnah anwenden und unter realitätsnahen Bedingungen unter Beweis stellen. Lehrgansleiter Bastian Schulte wurde von einem sechsköpfigen Ausbilderteam der Feuerwehr Dinslaken unterstützt. Schulte über den Lehrgang: "Wir sind mit der Fortbildung sehr zufrieden gewesen. Insbesondere hat uns die Wissbegierigkeit der Teilnehmer erfreut".

Schulte führt die Fortbildung im Auftrag des Kreises Wesel durch. Die Teilnehmenden lobten das hohe Ausbildungsniveau der Fachausbilder.

Mit der Fortbildung stärken die Feuerwehren ihre Einsatz- und Führungsfähigkeit im gesamten Kreisgebiet und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Kreis Wesel.

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