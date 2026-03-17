Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Feuerwehr Dinslaken zieht positives Fazit zum landesweiten Warntag

Dinslaken (ots)

Der landesweite Warntag am vergangenen Donnerstag (12.03.) diente dazu, die vorhandenen Warnsysteme zu testen und die Bevölkerung für das Thema Bevölkerungswarnung zu sensibilisieren. Um zu prüfen, ob das Stadtgebiet bereits durch moderne elektronische Sirenen versorgt ist, wurden sechs Sirenen älterer Bauart abgeschaltet. Während des Warntages waren Einsatzkräfte der Feuerwehr im gesamten Stadtgebiet unterwegs, um festzustellen, ob an zuvor festgelegten Punkten Sirenen zu hören waren und dokumentierten, wie gut die Sirenen vor Ort akustisch wahrgenommen werden konnten. Die Ergebnisse zeigen, dass das Sirenennetz in Dinslaken grundsätzlich gut aufgestellt ist und eine flächendeckende Warnung der Bevölkerung zuverlässig funktioniert. Die Warnsignale waren in allen Stadtteilen deutlich zu hören. Es wird parallel noch auf eine Beschallungsanalyse gewartet, die Optimierungspotential aufzeigen könnte. Ein besonderer Dank gilt den Feuerwehrkräften, die den Warntag ehrenamtlich unterstützt haben und einen wichtigen Beitrag zur Überprüfung des Warnsystems geleistet haben. Durch ihr Engagement konnte ein realistisches Bild über die Wahrnehmbarkeit der Sirenen im Stadtgebiet gewonnen werden.

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