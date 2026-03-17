Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Zwei Verkehrsunfälle beschäftigen Feuerwehr Dinslaken am Dienstagvormittag

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Dinslaken (ots)

Am heutigen Dienstag kam es zu zwei Verkehrsunfällen im Stadtgebiet, die die Einsatzkräfte der Feuerwehr Dinslaken gefordert haben. Beim ersten Einsatz unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst bei der medizinischen Versorgung der beteiligten Personen. Hierbei wurden unter anderem Maßnahmen zur Erstversorgung sowie zur Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes am Einsatzort durchgeführt und die ausgelaufenen Betriebsmittel abgestreut und aufgenommen. Im weiteren Verlauf des Vormittages ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall mit der Meldung "eingeklemmte Person in PKW". An der Einsatzstelle stellte sich schnell heraus, dass die Person lediglich das Fahrzeug nicht eigenständig verlassen konnte. In diesem Fall unterstützten die Einsatzkräfte die verletzte Fahrerin beim Verlassen ihres Fahrzeugs. Anschließend wurde sie zur weiteren Behandlung an den Rettungsdienst übergeben. Zu den genauen Unfallursachen sowie zum Ausmaß der Verletzungen können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Im Einsatz waren die Kräfte der Einheiten Stadtmitte, Eppinghoven und der Hauptwache sowie der Rettungsdienst der Stadt Dinslaken.

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