Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Neue Maschinisten für die Feuerwehren im Kreis Wesel

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Dinslaken (ots)

Am Samstag, den 21.03.2026 endete bei der Feuerwehr Dinslaken der erste Maschinisten-Lehrgang im Jahr 2026. Der oder die Fahrzeugführer*in wird bei der Feuerwehr als Maschinist*in bezeichnet. Über die notwendige Führerscheinklasse hinaus, erlernen die Feuerwehrangehörigen im dazugehörigen Lehrgang, wie ein Löschfahrzeug gefahren und umfänglich bedient wird.

Insgesamt 15 ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehren aus Hamminkeln, Hünxe, Dinslaken, Voerde, Schermbeck und Wesel nahmen an drei Wochenenden teil. Zu den behandelten Themen gehören Rechtsgrundlagen, Fahrzeug- und Gerätekunde, physikalische und technische Voraussetzungen zum Betrieb von Feuerlöschkreiselpumpen, der Wasserversorgung über lange Wegstrecke und den Besonderheiten beim Trinkwasserschutz. Die Praktische Ausbildung fand im Bergpark Lohberg statt. Wie zur Jahreszeit üblich, mussten die Lehrgangsteilnehmer ungemütlichem Re-genwetter trotzen, was aber zu keinem Motivationsschwund führte.

Am Prüfungstag wurde das Erlernte in einem Leistungsnachweis abgefragt und die praktischen Fertigkeiten demonstriert. Alle Teilnehmenden konnten von dem Ausbilderteam als geprüfte Maschinist*innen verabschiedet werden.

Traditionell führt die Feuerwehr Dinslaken diesen Lehrgang für den Kreis Wesel durch. Hierfür kann Lehrgangsleiter Heiko Reiter auf ein zehnköpfigen Ausbilderteam zurückgreifen, um den Lehrgang zweimal pro Jahr durchzuführen zu können. Reiter lobte die Bereitschaft aller Teilnehmenden, sich in ihrer Freizeit weiterzubilden und einen solchen zeitaufwändigen Lehrgang zu absolvieren, aber auch die Motivation des Ausbilderteams, ihr Fachwissen immer wieder aufs Neue weiterzugeben.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell