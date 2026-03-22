Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Brand in Kleingartenanlage in Dinslaken Eppinghoven

Dinslaken (ots)

Am gestrigen Abend wurde die Feuerwehr Dinslaken zu einem Brand in einer Kleingartenanlage an der Gneisenaustraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen zwei Parzellen bereits in Flammen. Eine besondere Herausforderung stellte die Wasserversorgung dar. Um eine ausreichende Löschwasserversorgung sicherzustellen, musste eine längere Wegstrecke überbrückt werden. Hierzu wurde eine umfangreiche Wasserversorgung aufgebaut. Zusätzlich erschwert wurde der Einsatz durch insgesamt drei Propangasflaschen, die sich in den betroffenen Parzellen befanden. Diese stellten eine erhebliche Gefährdung dar und wurden unter entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen gekühlt und gesichert. Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Löscharbeiten sowie die Nachkontrolle und das Wiederherstellen der Einsatzbereitschaft der im Einsatz beteiligten Fahrzeuge dauerten insgesamt dreieinhalb Stunden. Im Einsatz waren die Einheiten Eppinghoven, Stadtmitte und die Hauptwache der Feuerwehr Dinslaken

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