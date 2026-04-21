Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Verdacht auf Fahrt unter THC-Einfluss

Rinteln (ots)

(KEM) Am Montag, den 20.04.2026, gegen 14.30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Rinteln einen 30-jährigen Rintelner, der die Extertalstraße mit seinem BMW befuhr.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten sie u.a. wässrige Augen sowie kleine Pupillen bei dem Rintelner fest. Ein anschließend durchgeführter Vortest verlief positiv auf THC. Sie ordneten eine Blutentnahme an und untersagtem ihm die Weiterfahrt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

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