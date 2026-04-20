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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Vollbrand einer Scheune mit Übergriff auf angrenzendes Wohnhaus

Rodewald (ots)

(mue) Am Montagvormittag, den 20.04.2026, wurde um 11:16 Uhr ein Gebäudebrand in der Hauptstraße 79/81 in Rodewald gemeldet.

Zwei Funkstreifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg trafen kurze Zeit später am Einsatzort ein und bestätigten den Brand einer Scheune mit Übergriff auf ein angrenzendes Wohnobjekt. Die drei Bewohner des Hauses hatten das

Wohngebäude bereits eigenständig verlassen und blieben unverletzt.

Die alarmierten Feuerwehren Rodewald, Steimbke, Lichtenhorst, Wendenborstel, Suderbruch und Laderholz nahmen umgehend die Löscharbeiten auf. Trotz des schnellen Einsatzes konnte eine Ausbreitung des Feuers auf das Nachbarwohnhaus nicht verhindert werden.

Die Scheune wurde das durch das Feuer komplett zerstört, am Wohnhaus entstand ein Brandschaden am Dachstuhl.

Nach ersten Ermittlungen wird der mutmaßliche Brandentstehungsort in der Scheune vermutet. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an.

Personenschäden sind nicht entstanden. Zur entstandenen Sachschadenssumme kann aktuell keine Schätzung abgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Pressestelle

Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021/9212-213
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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