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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Obernkirchen - Festnahme auf frischer Tat - Zwei Männer bei Dieseldiebstahl gestellt

Obernkirchen (ots)

(KEM) Dank eines anonymen Hinweises ist der Polizei Bückeburg am späten Dienstagabend (14.04.2026) ein Schlag gegen mutmaßliche Kraftstoffdiebe gelungen.

Nachdem Informationen über einen geplanten Dieseldiebstahl am Ziegeleiweg in Obernkirchen eingegangen waren, leiteten Einsatzkräfte der Polizei Bückeburg für Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine verdeckte Observation im betroffenen Bereich ein. Gegen 22:00 Uhr konnten zwei männliche Personen dabei beobachtet werden, wie sie den Tankdeckel eines Baggers entfernten. Es besteht der dringende Tatverdacht, dass sie planten Dieselkraftstoff abzuzapfen.

Beim Zugriff der Polizeikräfte versuchten die beiden Männer zunächst, sich der Festnahme durch Flucht zu entziehen. Einer der Beschuldigten kehrte jedoch kurz darauf zu dem am Tatort abgestellten PKW zurück und konnte dort festgenommen werden. Der zweite Beschuldigte wurde im Rahmen einer Nahbereichsfahndung durch Einsatzkräfte gestellt und festgenommen.

Bei der Durchsuchung des genutzten Pkw fanden die Beamten u.a. diverse Kanister sowie Werkzeuge auf, die den Tatverdacht erhärteten.

Bei den festgenommenen Personen handelt es sich um zwei junge Männer im Alter von 22 und 23 Jahren aus Bückeburg und Rinteln. Gegen das Duo wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des schweren Diebstahls eingeleitet. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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