Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg - PKW in Vollbrand

Bückeburg (ots)

(KEM) In der Nacht zu Sonntag, gegen 4.45 Uhr, wurde der Polizei Bückeburg ein in Vollbrand stehender PKW gemeldet.

Polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 23-jähriger Obernkirchener mit einem Audi die Meinser Straße aus Minden in Richtung Bückeburg, als er Rauchgeruch sowie kurz darauf Rauch im Fahrzeuginnenraum wahrnahm. Er hielt den PKW am Fahrbahnrand und verließ das Fahrzeug, als bereits Flammen aus der Motorhaube stießen.

Der junge Mann wurde glücklicherweise nicht verletzt. Am Fahrzeug, dessen Motorraum nahezu vollständig ausbrannte, entstand Totalschaden. Der PKW wurde abgeschleppt.

Für die Löscharbeiten waren die Feuerwehren Meinsen Warber Achum sowie Rusbend im Einsatz. Die Fahrbahn wird für die Löscharbeiten vollständig gesperrt. Gegen 06.34 Uhr war die Fahrbahn vollständig geräumt und die Sperrung aufgehoben.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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