Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Meldung über Falschfahrer auf der B41 - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bad Kreuznach, B41 (ots)

Am 02.02.2026 gegen 06:55 Uhr wurde der Polizei ein Falschfahrer auf der B41 zwischen Waldböckelheim und Bad Kreuznach gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich um einen älteren silbernen PKW gehandelt haben, der entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung nach Bad Kreuznach unterwegs gewesen sein soll. Das Fahrzeug wurde zuletzt im Bereich Weinsheim gesehen. Es ist nicht auszuschließen, dass der Pkw bei Sponheim bereits von der Bundesstraße abgefahren ist.

Aufgrund der Meldung sperrte eine Streife der Polizeiinspektion Bad Kreuznach die B41 kurzzeitig in Fahrtrichtung Kirn. Weitere eingesetzte Streifen fahndeten nach dem gemeldeten Fahrzeug. Ein Falschfahrer konnte im Rahmen des Einsatzes nicht festgestellt werden. Da keine weiteren Meldungen eingingen, wurde die Fahrbahn anschließend wieder freigegeben.

Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach bittet um Zeugenhinweise: Personen, die Angaben zu dem beschriebenen Fahrzeug machen können oder durch den Falschfahrer konkret gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

