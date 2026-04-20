Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wiedensahl - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Wiedensahl (ots)

(KEM) In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich in Wiedensahl eine Verkehrsunfallflucht.

Polizeilichen Erkenntnissen zufolge wurde in der Zeit von 23 bis 2.30 Uhr ein auf einem Parkplatz gegenüber dem Gasthaus Steuber geparkter VW Touran vermutlich beim Rangieren touchiert und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Der Schaden am schwarzen VW, der sich über die gesamte linke Fahrzeugseite zog, wurde vorläufig auf 6.000 Euro geschätzt.

Hinweise von zeugen nimmt die Polizei Stadthagen unter 05721/98220 entgegen.

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